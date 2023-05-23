Зеленський приїхав на фронт та привітав воїнів із Днем морської піхоти
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що приїхав на фронтову ділянку привітати воїнів із Днем морської піхоти, передає УНН.
Цитата
"Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну!" - написав Зеленський у соцмережах.
Доповнення
23 травня в Україні - День морської піхоти. Свято запроваджене у 2014 році, яке з 2018 року відзначається саме 23 травня. Адже саме в цей день у 1918 році гетьман Павло Скоропадський видав указ про створення в Україні бригади морської піхоти.