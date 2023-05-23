Зеленский приехал на фронт и поздравил воинов с Днем морской пехоты

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"Наши защитники. Фронтовой участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждой, кто защищает Украину!" - написал Зеленский в соцсетях.

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Также 23 мая в Украине - День морской пехоты. Праздник введен в 2014 году, который с 2018 года отмечается именно 23 мая. Ведь именно в этот день в 1918 году гетман Павел Скоропадский издал указ о создании в Украине бригады морской пехоты.