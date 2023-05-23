23 травня: День пам’яті апостола Симона Кананіта. Що відзначають в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Сьогодні, 23 травня, за церковним календарем день пам’яті апостола Симона Кананіта. Він є сином Йосипа-обручника і не кровним братом Ісуса Христа. Народився у Кані Галілейській. За те, що був прихильником суворого дотримання законів його ще називали Симоном Зилотом.
Вважається, що своє перше диво – перетворення води на вино – Ісус здійснив саме у будинку Симона.
Після розп’яття та Воскресіння Христа Симон проповідував у багатьох землях. Щодо його смерті є різні думки. За однією з версій він був страчений у Персії, за другою – розіп’ятий у Британії, за третьою – Симона розпиляли пилкою в Абхазії. На користь останньої версії говорить те, що в Абхазії його вважають покровителем.
В Україні 23 травня відзначають День героїв – поки що неофіційне свято запроваджене Організацією українських націоналістів у 1941 році. В цей день вшановують усіх без винятку борців за незалежну українську державу.
Також 23 травня в Україні День морської піхоти. Свято запроваджене у 2014 році, яке з 2018 року відзначається саме 23 травня. Адже саме в цей день у 1918 році гетьман Павло Скоропадський видав указ про створення в Україні бригади морської піхоти.
23 травня – Міжнародний День із викорінення акушерських свищів (фістул). Запроваджений ООН для привернення уваги людства до цієї медичної проблеми.
Фістули - отвори, що утворюється в родових шляхах між родовим каналом і сечовим міхуром або прямою кишкою. Вони утворюються, як правило у жінок, що проживають у бідних країнах і не мають змоги отримати якісну акушерську допомогу.
Утворенню акушерської фістули можна запобігти, її можна вилікувати. Вона прямо пов’язана з однією з основних причин материнської смертності - ускладнених пологів.
Ще 23 травня – це Всесвітній день черепахи та Всесвітній день спортивної боротьби.
Іменини 23 травня святкують Семен, Василь, Таїсія.