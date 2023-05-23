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23 мая: День памяти апостола Симона Кананита. Что отмечают в Украине

23 мая: День памяти апостола Симона Кананита. Что отмечают в Украине

Киев • УНН

 • 1032642 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Сегодня, 23 мая, по церковному календарю день памяти апостола Симона Кананита. Он является сыном Иосифа-обручника и не кровным братом Иисуса Христа. Родился в Кане Галилейской. За то, что был сторонником строгого соблюдения законов его еще называли Симоном Зилотом.

Считается, что свое первое чудо – превращения воды в вино – Иисус совершил именно в доме Симона.

После расп’ятия и Воскресения Христа Симон проповедовал во многих землях. Относительно его смерти есть разные мнения. По одной из версий он был казнен в Персии, по второй – распят’в Британии, по третьей – Симона распилили пилой в Абхазии. В пользу последней версии говорит то, что в Абхазии его считают покровителем.

В Украине 23 мая отмечают День героев – пока неофициальный праздник введенный Организацией украинских националистов в 1941 году. В этот день чествуют всех без исключения борцов за независимое украинское государство.

Также 23 мая в Украине День морской пехоты. Праздник введен в 2014 году, который с 2018 года отмечается именно 23 мая. Ведь именно в этот день в 1918 году гетман Павел Скоропадский издал указ о создании в Украине бригады морской пехоты.

23 мая – Международный День по искоренению акушерских свищей (фистул). Введен ООН для привлечения внимания человечества к этой медицинской проблеме.

Фистулы - отверстия, образующиеся в родовых путях между родовым каналом и мочевым пузырем или прямой кишкой. Они образуются, как правило, у женщин, проживающих в бедных странах и не имеющих возможности получить качественную акушерскую помощь.

Образование акушерской фистулы можно предотвратить, ее можно вылечить. Она прямо связана с одной из основных причин материнской смертности - осложненных родов.

Еще 23 мая – это Всемирный день черепахи и Всемирный день спортивной борьбы.

Именины 23 мая празднуют Семен, Василий, Таисия.

 

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