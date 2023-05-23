Зеленський: Корпус морської піхоти - завершальний компонент після низки зустрічей з партнерами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначив, що створення корпусу морської піхоти - завершальний компонент після низки зустрічей з міжнародними партнерами, пише УНН.
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“Ця поїздка на переводу стала завершальним компонентом після багатьох зустрічей та переговорів із партнерами, які відбулись цими днями та у попередні тижні..
Головне завдання нашої держави і сенсу фактично кожної міжнародної комунікації полягає у зміцненні України, посиленні оборони..”
Нагадаємо
Зеленський відвідав передові позиції на Донеччині та показав відео з поїздки на фронт.
Також під час цієї поїздки Президент оголосив, що в Україні створюють корпус морської піхоти.