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Зеленський: Корпус морської піхоти - завершальний компонент після низки зустрічей з партнерами

Київ • УНН

 • 569829 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначив, що створення корпусу морської піхоти - завершальний компонент після низки зустрічей з міжнародними партнерами, пише УНН.

Цитата 

“Ця поїздка на переводу стала завершальним компонентом після багатьох зустрічей та переговорів із партнерами, які відбулись цими днями та у попередні тижні..

Головне завдання нашої держави і сенсу фактично кожної міжнародної комунікації полягає у зміцненні України, посиленні оборони..” 

Нагадаємо 

Зеленський відвідав передові позиції на Донеччині та показав відео з поїздки на фронт. 

Також під час цієї поїздки Президент оголосив, що в Україні створюють корпус морської піхоти.







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