Зеленский: Герои Крут, как и военные на Донбассе, - является достойным примером для будущих поколений

"102 года назад история борьбы за собственную государственность пополнилась героической страницей - боем под Крутами. Это история прежде всего не о победе или поражении, не об оценке решений командование, об исторических и геополитические последствия. Это, прежде всего, о невероятной отвагу и храбрость совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту Украинского Государства и смогли остановить противника, который значительно преобладал их по численности и оружии. Мы чтим устойчивость и мужество молодых ребят, которые так же, как сегодняшние защитники Украины на востоке, служат достойным примером нашим будущим поколениям", - написал Зеленский.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский почтил память Героев Крут на Аскольдовой могиле в Киеве сегодня утром, 29 января.

Память павших героев почтили минутой молчания. Прозвучал Государственный Гимн Украины. Воины почетного караула отсалютовали из личного оружия.

Президент также возложил цветы к могилам участников антитеррористической операции, погибших на востоке Украины.