Зеленський: Герої Крут, як і військові на Донбасі, - є гідним прикладом для майбутніх поколінь
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Бій під Крутами 16 (29) січня 1918 року є героїчною сторінкою боротьби за державність України, що продемонструвала неймовірну відвагу та хоробрість захисників Української Держави, яку демонструють і сьогоднішні захисники України на Донбасі. Про це написав Президент України Володимир Зеленський у Facebook, інформує УНН.
"102 роки тому історія боротьби за власну державність поповнилася героїчною сторінкою – боєм під Крутами. Це історія насамперед не про перемогу чи поразку, не про оцінку рішень командування, не про історичні та геополітичні наслідки. Це, перш за все, про неймовірну відвагу та хоробрість зовсім юних, не до кінця підготовлених курсантів, студентів і гімназистів, які стали на захист Української держави та змогли зупинити супротивника, який значно переважав їх за чисельністю та зброєю. Ми віддаємо шану стійкості та мужності молодих хлопців, які так само, як сьогоднішні захисники України на сході, слугують гідним прикладом нашим майбутнім поколінням", - написав Зеленський.
Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут на Аскольдовій могилі в Києві сьогодні зранку, 29 січня.
Пам’ять полеглих героїв ушанували хвилиною мовчання. Пролунав Державний Гімн України. Воїни почесної варти відсалютували з особистої зброї.
Президент також поклав квіти до могил учасників антитерористичної операції, які загинули на сході України.