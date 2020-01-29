Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у середу, 29 січня, поклав квіти до Пам’ятного Хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі в Києві. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.
Церемонія пройшла за участю Президента та військових й супроводжувалася Гімном України та пострілами на честь Героїв, загиблих у бою під Крутами 16(29) січня 1918 році.
Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський відвідав Меморіальний комплекс Голокосту "Яд Вашем".