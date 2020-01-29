Зеленский почтил память Героев Крут

Церемония прошла при участии Президента и военных и сопровождалась Гимном Украины и выстрелами в честь Героев, погибших в бою под Крутами 16 (29) января 1918 году.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский посетил Мемориальный комплекс Холокоста "Яд Вашем".