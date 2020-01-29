Зеленский почтил память Героев Крут
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 29 января, возложил цветы к Памятному Кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.
Церемония прошла при участии Президента и военных и сопровождалась Гимном Украины и выстрелами в честь Героев, погибших в бою под Крутами 16 (29) января 1918 году.
Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский посетил Мемориальный комплекс Холокоста "Яд Вашем".