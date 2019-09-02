Зеленский поручил создать условия для проведения э-выборов до 1 декабря

"Осуществить полный аудит государственных реестров и их упорядочение, провести верификацию и установить условия для проведения электронных выборов и электронной переписи населения до 1 декабря 2019 года", - отметил Зеленский, уточнив, что сокращенное название инициативы - "Государство в смартфоне".

По его словам, ответственными по этому вопросу являются Премьер Алексей Гончарук и вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.