Зеленський доручив створити умови для проведення е-виборів до 1 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. До 1 грудня в Україні мають бути створені умови для проведення електронних виборів та електронного перепису населення. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
"Здійснити повний аудит державних реєстрів та їх упорядкування, провести верифікацію та встановити умови для проведення електронних виборів та електронного перепису населення до 1 грудня 2019 року", - зазначив Зеленський, уточнивши, що скорочена назва ініціативи – "Держава у смартфоні".
За його словами, відповідальними по цьому питанню є Прем'єр Олексій Гончарук і віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федорів.
Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.