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Обязательный экзамен для получения гражданства Украины: Зеленский поручил Шмыгалю проработать этот вопрос

Обязательный экзамен для получения гражданства Украины: Зеленский поручил Шмыгалю проработать этот вопрос

Киев • УНН

 • 281800 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об обязательном экзамене для получения украинского гражданства. Глава государства обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт электронных петиций.

Детали

Автор петиции отмечает, что для получения украинского гражданства кандидатам (ни россиянам, ни гражданам любой другой страны) не обязательно знать язык, историю и даже законы Украины. Достаточно небольшого перечня документов и заявление на получение гражданства.

Как отметили, такая система позволяет всем кандидатам получить гражданство и в дальнейшем не прилагать никаких усилий относительно интеграции в украинское общество.

Цитата

“ВСУ, волонтеры и все неравнодушные украинцы сейчас делают все возможное, чтобы сохранить целостность Украины. Быть украинцем/украинкой – это привилегия и вместе с тем ответственность. Кроме набора документов, кандидаты должны показать свое уважение и подлинный интерес к приобретению гражданства Украины”, – говорится в тексте петиции.

Ответ Зеленского

Петиция набрала 26578 голосов из 25 тысяч необходимых. Согласно закону, президент обязан ее рассмотреть.

В своем ответе Зеленский отметил, что вопрос о введении обязательного экзамена для приобретения гражданства Украины будет требовать законодательное урегулирование. Поэтому он обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос.

Президент отмечает, что по Конституции Украины права и свободы человека, гражданство, статус иностранцев и лиц без гражданства определяются исключительно законами Украины (пункты 1 и 2 части первой статьи 92).

В соответствии с Конституцией правовое содержание гражданства Украины, основания и порядок его приобретения и прекращения определяет Закон Украины "О гражданстве Украины".

Статьей 9 Закона определены условия принятия в гражданство Украины, одним из которых является владение государственным языком или его понимание в объеме, достаточном для общения.

Цитата

“Согласно Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" лицо, которое намерено приобрести гражданство Украины, обязано засвидетельствовать соответствующий уровень владения государственным языком. В то же время определено, что требования к уровню владения государственным языком, необходимого для приобретения гражданства Украины, определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Сдача экзамена на уровень владения государственным языком, необходимый для приобретения гражданства Украины, осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины (статья 7 указанного Закона)”, – объяснил Зеленский.

Постановлением правительства от 14 апреля 2021 г. № 409 утвержден Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком, в частности для лиц, которые намерены приобрести гражданство Украины.

Согласно Конституции Украины и Закону Украины "О Кабинете Министров Украины" правительство Украины обеспечивает проведение политики в сферах образования и науки, всестороннего развития и функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, проведение государственной правовой политики, регулирует миграционные процессы.

Президент заверил, что о результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован.

Дополнение

Зеленский также должен рассмотреть петицию о легализации однополых браков в Украине, набравшей необходимые 25 тысяч голосов.

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