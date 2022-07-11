Обязательный экзамен для получения гражданства Украины: Зеленский поручил Шмыгалю проработать этот вопрос

Детали

Автор петиции отмечает, что для получения украинского гражданства кандидатам (ни россиянам, ни гражданам любой другой страны) не обязательно знать язык, историю и даже законы Украины. Достаточно небольшого перечня документов и заявление на получение гражданства.

Как отметили, такая система позволяет всем кандидатам получить гражданство и в дальнейшем не прилагать никаких усилий относительно интеграции в украинское общество.

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“ВСУ, волонтеры и все неравнодушные украинцы сейчас делают все возможное, чтобы сохранить целостность Украины. Быть украинцем/украинкой – это привилегия и вместе с тем ответственность. Кроме набора документов, кандидаты должны показать свое уважение и подлинный интерес к приобретению гражданства Украины”, – говорится в тексте петиции.

Ответ Зеленского

Петиция набрала 26578 голосов из 25 тысяч необходимых. Согласно закону, президент обязан ее рассмотреть.

В своем ответе Зеленский отметил, что вопрос о введении обязательного экзамена для приобретения гражданства Украины будет требовать законодательное урегулирование. Поэтому он обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос.

Президент отмечает, что по Конституции Украины права и свободы человека, гражданство, статус иностранцев и лиц без гражданства определяются исключительно законами Украины (пункты 1 и 2 части первой статьи 92).

В соответствии с Конституцией правовое содержание гражданства Украины, основания и порядок его приобретения и прекращения определяет Закон Украины "О гражданстве Украины".

Статьей 9 Закона определены условия принятия в гражданство Украины, одним из которых является владение государственным языком или его понимание в объеме, достаточном для общения.

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“Согласно Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" лицо, которое намерено приобрести гражданство Украины, обязано засвидетельствовать соответствующий уровень владения государственным языком. В то же время определено, что требования к уровню владения государственным языком, необходимого для приобретения гражданства Украины, определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Сдача экзамена на уровень владения государственным языком, необходимый для приобретения гражданства Украины, осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины (статья 7 указанного Закона)”, – объяснил Зеленский.

Постановлением правительства от 14 апреля 2021 г. № 409 утвержден Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком, в частности для лиц, которые намерены приобрести гражданство Украины.

Согласно Конституции Украины и Закону Украины "О Кабинете Министров Украины" правительство Украины обеспечивает проведение политики в сферах образования и науки, всестороннего развития и функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, проведение государственной правовой политики, регулирует миграционные процессы.

Президент заверил, что о результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован.

Дополнение

Зеленский также должен рассмотреть петицию о легализации однополых браков в Украине, набравшей необходимые 25 тысяч голосов.