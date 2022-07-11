Обов'язковий іспит для отримання громадянства України: Зеленський доручив Шмигалю опрацювати це питання

Деталі

Автор петиції наголошує, що для отримання українського громадянства кандидатам (ні росіянам, ні громадянам будь-якої іншої країни) не обовʼязково знати мову, історію та навіть закони України. Достатньо лише невеликого переліку документів та заяви на отримання громадянства.

Як зазначили, така система дає змогу всім кандидатам отримати громадянство і надалі не докладати жодних зусиль щодо інтеграції в українське суспільство.

Цитата

“ЗСУ, волонтери та всі небайдужі українці наразі роблять все можливе, щоб зберегти цілісність України. Бути українцем/українкою – це привілей і, разом з тим, відповідальність. Окрім набору документів, кандидати мають показати свою повагу та справжню зацікавленість у набутті громадянства України”, – ідеться у тексті петиції.

Відповідь Зеленського

Петиція набрала 26 578 голосів з 25 тисяч необхідних. Відповідно до закону, президент зобов’язаний її розглянути.

У своїй відповіді Зеленський зазначив, що питання щодо запровадження обов'язкового іспиту для набуття громадянства України потребуватиме законодавчого урегулювання. Тому він звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання.

Президент наголошує, що за Конституцією України права і свободи людини, громадянство, статус іноземців та осіб без громадянства визначаються виключно законами України (пункти 1 та 2 частини першої статті 92).

Відповідно до Конституції правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення визначає Закон України "Про громадянство України".

Статтею 9 Закону визначено умови прийняття до громадянства України, однією з яких є володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування.

Цитата

“Згідно із Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" особа, яка має намір набути громадянство України, зобов'язана засвідчити відповідний рівень володіння державною мовою. Водночас визначено, що вимоги до рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства України, визначає Національна комісія зі стандартів державної мови. Складання іспиту на рівень володіння державною мовою, необхідний для набуття громадянства України, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (стаття 7 зазначеного Закону)”, – пояснив Зеленський.

Постановою уряду від 14 квітня 2021 року № 409 затверджено Порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, зокрема для осіб, які мають намір набути громадянство України.

Згідно з Конституцією України та Законом України "Про Кабінет Міністрів України" уряд України забезпечує проведення політики у сферах освіти і науки, всебічного розвитку і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, проведення державної правової політики, регулює міграційні процеси.

Президент запевнив, що про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано.

Доповнення

Зеленський також має розглянути петицію про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів.