Зеленский: для рф цена войны против Украины - возвращение в "лихие 90-е"

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"Я уверен, что атакуя нас, оккупанты уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет. И вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, - в"лихие 90-е". Только уже без свободы, без креативного желания миллионов людей работать ради развития своего государства", - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что такой будет для россии цена войны против Украины.

"Это для них будет мучительным падением. И они это почувствуют - даже несмотря на "опиум для народа" от телевизионных пропагандистов. Неправедная и агрессивная война всегда имеет высокую цену для агрессора. Но что бы с ними ни случилось, это не может нас утешить. Не воскресит наших погибших людей. Не восстановит наши города. Не залечит душевную рану, которая останется с нами навсегда", - сказал Зеленский.

Президент не сомневается, что Украина все отстроит.

"Мы отстроим все - я не сомневаюсь в этом. Мы станем полноправным членом ЕС - каждый представитель нашего государства работает для этого 24/7. Но жизнь уже будет другой, и для многих - без тысяч сердец, остановленных этой войной. Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину!" - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент россии владимир путин призвал россиян готовиться к росту безработицы и инфляции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил экономику россии после примененных международных санкций с танком, у которого заканчивается топливо.