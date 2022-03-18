Зеленский: для рф цена войны против Украины - возвращение в "лихие 90-е"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, атакуя Украину, российские оккупанты уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет. Они вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, - в "лихие 90-е", указал Глава государства, передает корреспондент УНН.
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"Я уверен, что атакуя нас, оккупанты уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет. И вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, - в"лихие 90-е". Только уже без свободы, без креативного желания миллионов людей работать ради развития своего государства", - сказал Зеленский.
Детали
Президент отметил, что такой будет для россии цена войны против Украины.
"Это для них будет мучительным падением. И они это почувствуют - даже несмотря на "опиум для народа" от телевизионных пропагандистов. Неправедная и агрессивная война всегда имеет высокую цену для агрессора. Но что бы с ними ни случилось, это не может нас утешить. Не воскресит наших погибших людей. Не восстановит наши города. Не залечит душевную рану, которая останется с нами навсегда", - сказал Зеленский.
Президент не сомневается, что Украина все отстроит.
"Мы отстроим все - я не сомневаюсь в этом. Мы станем полноправным членом ЕС - каждый представитель нашего государства работает для этого 24/7. Но жизнь уже будет другой, и для многих - без тысяч сердец, остановленных этой войной. Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину!" - подчеркнул Зеленский.
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