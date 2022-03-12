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Кулеба порівняв російську економіку з танком без солярки

Кулеба порівняв російську економіку з танком без солярки

Київ • УНН

 • 92160 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв економіку Росії після застосованих міжнародних санкцій з танком, в якого закінчується пальне. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку глави МЗС.

Деталі

"Якщо уявити, що російська економіка - це танк, то завдяки усім застосованим санкціям вона зараз на тій стадії, коли солярка добігає кінця. І фінал буде такий самий, як у танкістів, які зараз ще вірять, що вони ж в танку. Ми щодня наближаємо цей фінал", — написав Кулеба.

Міністр додав, що 11 березня з оголошенням нових санкцій по російській економіці було завдано чергового удару з боку США та інших країн "Сімки" і Євросоюзу.

"У нас ще є декілька потужних креативних ідей щодо нових санкцій - економічних та особистих. І ми не зупинимося поки тих, хто в танку, не почнуть відловлювати по всьому світу за їхню участь у злочині агресії та воєнних злочинах", — зазначив Кулеба.

Нагадаємо

Євросоюз 12 березня схвалить четвертий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

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