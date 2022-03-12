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Кулеба сравнил российскую экономику с танком без солярки

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил экономику России после примененных международных санкций с танком, у которого заканчивается топливо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу главы МИД.

Детали

"Если представить, что российская экономика - это танк, то благодаря всем примененным санкциям она сейчас на той стадии, когда солярка подходит к концу. И финал будет такой же, как у танкистов, которые сейчас еще верят, что они же в танке. Мы каждый день приближаем этот финал", - написал Кулеба.

Министр добавил, что 11 марта с объявлением новых санкций по российской экономике был нанесен очередной удар со стороны США и других стран "Семерки" и Евросоюза.

"У нас еще есть несколько мощных креативных идей относительно новых санкций - экономических и личных. И мы не остановимся пока тех, кто в танке, не начнут отлавливать по всему миру за их участие в преступлении агрессии и военных преступлениях", — отметил Кулеба.

Напомним

Евросоюз 12 марта одобрит четвертый пакет санкций против России за ее вторжение в Украину.

Украинские Национальные Новости

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