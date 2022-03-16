Путін закликав росіян готуватися до зростання безробіття та інфляції - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент росії володимир путін закликав росіян готуватися до зростання безробіття та інфляції. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські ЗМІ.
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У нових реаліях потрібні структурні зміни економіки росії, вони призведуть до зростання безробіття та інфляції, заявив президент рф володимир путін.
Він зазначив, що завдання влади - мінімізувати наслідки санкцій та обмежень.
Путін анонсував указ про додаткові повноваження губернаторів: вони зможуть приймати гнучкі оперативні рішення щодо підтримки економіки та громадян залежно від місцевих умов. Також президент доручив губернаторам створити штаби з економічного розвитку та особисто очолити цю роботу.
Російський лідер закликав експортерів не скорочувати виробництво, а направити товари на внутрішній ринок, що призведе до зниження цін. Потрібно виключити ручне втручання у ціни, до їхньої стабілізації має призвести збільшення пропозиції, наголосив він.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден заявив журналістам у середу, що президент володимир путін є "військовим злочинцем" через війну росії проти України.