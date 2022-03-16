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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Путін закликав росіян готуватися до зростання безробіття та інфляції - ЗМІ

Путін закликав росіян готуватися до зростання безробіття та інфляції - ЗМІ

Київ • УНН

 • 128856 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент росії володимир путін закликав росіян готуватися до зростання безробіття та інфляції. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

У нових реаліях потрібні структурні зміни економіки росії, вони призведуть до зростання безробіття та інфляції, заявив президент рф володимир путін.

Він зазначив, що завдання влади - мінімізувати наслідки санкцій та обмежень.

Путін анонсував указ про додаткові повноваження губернаторів: вони зможуть приймати гнучкі оперативні рішення щодо підтримки економіки та громадян залежно від місцевих умов. Також президент доручив губернаторам створити штаби з економічного розвитку та особисто очолити цю роботу.

Російський лідер закликав експортерів не скорочувати виробництво, а направити товари на внутрішній ринок, що призведе до зниження цін. Потрібно виключити ручне втручання у ціни, до їхньої стабілізації має призвести збільшення пропозиції, наголосив він.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден заявив журналістам у середу, що президент володимир путін є "військовим злочинцем" через війну росії проти України.

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