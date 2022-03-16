Путин призвал россиян готовиться к росту безработицы и инфляции - СМИ

Детали

В новых реалиях требуются структурные изменения экономики россии, они приведут к росту безработицы и инфляции, заявил президент рф владимир путин.

Он отметил, что задача властей-минимизировать последствия санкций и ограничений.

Путин анонсировал указ о дополнительных полномочиях губернаторов: они смогут принимать гибкие оперативные решения по поддержке экономики и граждан в зависимости от местных условий. Также президент поручил губернаторам создать штабы по экономическому развитию и лично возглавить эту работу.

Российский лидер призвал экспортеров не сокращать производство, а направить товары на внутренний рынок, что приведет к снижению цен. Нужно исключить ручное вмешательство в цены, к их стабилизации должно привести увеличение предложения, подчеркнул он.

Напомним

Президент США Джо Байден заявил, журналистам в среду, что президент владимир путин является "военным преступником" из-за войны России против Украины.