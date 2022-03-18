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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Зеленський: для рф ціна війни проти України - повернення у "лихі 90-ті"

Зеленський: для рф ціна війни проти України - повернення у "лихі 90-ті"

Київ • УНН

 • 115058 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що, атакуючи Україну, російські окупанти знищать все, чого російське суспільство досягло за минулі 25 років. Вони повернуться туди, звідки почали колись підійматися, – у «лихі 90-ті», вказав Глава держави, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Я впевнений, що атакуючи нас, окупанти знищать усе, чого російське суспільство досягло за минулі 25 років. І повернуться туди, звідки почали колись підійматися, – у «лихі 90-ті». Тільки вже без свободи, без креативного бажання мільйонів людей працювати заради розвитку своєї держави», - сказав Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що такою буде для росії ціна війни проти України.

«Це для них буде болісним падінням. І вони це відчують – навіть попри «опіум для народу» від телевізійних пропагандистів. Несправедлива й агресивна війна завжди має високу ціну для агресора. Але хоч би що з ними сталося, це не може нас втішити. Не воскресить наших загиблих людей. Не відновить наші міста. Не залікує душевну рану, яка залишиться з нами назавжди», - сказав Зеленський.

Президент не сумнівається, що Україна все відбудує.

«Ми відбудуємо все – я не маю сумнівів у цьому. Ми станемо повноправним членом ЄС – кожен представник нашої держави працює для цього 24/7. Але життя вже буде іншим, і для багатьох – без тисяч сердець, зупинених цією війною. Вічна памʼять кожному, хто віддав життя за Україну!» - наголосив Зеленський.

Доповнення

Президент росії володимир путін закликав росіян готуватися до зростання безробіття та інфляції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв економіку росії після застосованих міжнародних санкцій з танком, в якого закінчується пальне.

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