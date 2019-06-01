Зеленский: давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться

"Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться", - написв он.



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Как сообщал УНН, сегодня на территории Украины отмечают День защиты детей, который входит в международную программу мероприятий, посвященных мировому Дню детей и программам UNICEF.