З 2000-го в Україні значно зменшилась кількість вбивств дітей - доповідь

КИЇВ. 31 травня. УНН. В період з 2000-го року Україна змогла зменшити долю дітей у віці з 5 до 14 років, які залучені до трудової діяльності (child labor), на понад 60 відсотків. На це вказує доповідь міжнародної організації “Врятуйте дітей” (Save the Children). Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.