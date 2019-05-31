С 2000 года в Украине значительно уменьшилось количество убийств детей - доклад

КИЕВ. 31 мая. УНН. В период с 2000 года Украина смогла уменьшить долю детей в возрасте с 5 до 14 лет, вовлеченных в трудовую деятельность, более чем на 60 процентов. На это указывает доклад международной организации "Спасем детей" (Save the Children). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.