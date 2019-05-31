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С 2000 года в Украине значительно уменьшилось количество убийств детей - доклад

Киев  •  УНН

 • 59222 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. В период с 2000 года Украина смогла уменьшить долю детей в возрасте с 5 до 14 лет, вовлеченных в трудовую деятельность, более чем на 60 процентов. На это указывает доклад международной организации "Спасем детей" (Save the Children). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Отчет также отмечает прогресс Украины в сокращении количества детских браков среди бедных девочек. Кроме того, в Украине с 2000 года на 79% уменьшился уровень убийств детей, а общее количество детей-жертв уменьшилось с 380 до 60 в год. Доклад также отмечает улучшение уровня выживания детей.

При этом, отчет указывает на то, что в Украине дети также были среди жертв вынужденного переселения.

Ежегодный глобальный доклад организации “Спасем детей” показал, что в большинстве стран мира удалось улучшить качество жизни детей.

Доклад отмечает, что в целом дети, рожденные сегодня, имеют лучшие шансы, чем когда-либо прежде в истории, вырасти здоровыми, образованными и защищенными, и имеют возможность реализовать свой потенциал.

“Всего лишь одно поколение назад шансы ребенка умереть, не достигнув 5 лет, были вдвое выше, быть вовлеченной к труду — на 70 процентов выше, а быть убитой — на 20% выше”, — говорится в докладе.

Так, УНН уже сообщал, что Украина расположилась на 42 месте в мире по качеству жизни детей.

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