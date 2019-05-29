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Україна розташувалася на 42 місці у світі за якістю життя дітей

Україна розташувалася на 42 місці у світі за якістю життя дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Якість життя дітей в Україні покращилася на 65 пунктів з 867 до 932 балів. Наша країна розташувалася на 42 місці в рейтингу країн світу. Про це йдеться в доповіді про умови життя дітей в світі фонду "Врятуємо дітей", яка щорічно видається організацією, повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".

Для того щоб перетворити статистичні показники рівня життя дітей, група використовувала рейтинг "Коли закінчується дитинство" (End of Childhood Index), в якому країни світу оцінюються за цим показником за шкалою від 1 до 1000 балів. Автори цього рейтингу беруть до уваги чинники, які призводять до передчасного завершення дитинства - наприклад, дитячу смертність, шлюби неповнолітніх, використання дитячої праці і ранні вагітності.

У минулому році життя дітей покращилося практично у всіх країнах світу, ставши найбільш здоровим та безпечним за всю історію спостережень.

Згідно зі звітом, загальна ситуація з якістю життя дітей стала краще в 173 з 176 країн у порівнянні з 2000-м роком. Серед безперечних успіхів - в нинішньому році світовій спільноті вдалося домогтися зниження дитячої смертності на 4,4 мільйона в рік, підвищити число дітей, які ходять в школу на 115 мільйонів, і запобігти 11 мільйона ранніх шлюбів.

Незважаючи на те, що африканські країни зайняли всі нижні десять рядків рейтингу "Коли закінчується дитинство", навіть на цьому континенті експерти з фонду "Врятуємо дітей" знайшли привід для оптимізму. Понад 70% країн Африки поліпшили свої показники за останні 19 років на 100 і більше балів. Найбільшого прогресу досягли Сьєрра-Леоне, Руанда, Ефіопія і Нігер.

Набагато менше приводів для оптимізму автори рейтингу відчувають по відношенню до результатів, яких досягли США і Китай. Успіхи найбільших світових держав в області захисту дітей не так очевидні: обидві країни отримали в рейтингу 941 бал, опинившись на одному і тому ж 36-му місці.

У США рівень вагітності серед дівчаток-підлітків знизився з 2000-го року більш ніж наполовину, а число учнів, що переривають своє навчання в школі, скоротився майже на дві третини. Крім того, американцям вдалося домогтися зниження проблем з недостатністю харчування і дитячими шлюбів на третину, а рівень дитячої смертності знизився на 20%.

Пізніше всіх дитинство закінчується у жителів країн, які традиційно займають перші рядки в різних рейтингах якості життя. На першому місці виявився Сінгапур, в Топ-10 також увійшли Швеція, Фінляндія, Норвегія, Словенія, Німеччина, Ірландія, Італія, Південна Корея і Бельгія.

Серед держав, яким вдалося домогтися особливо вражаючих успіхів - Бангладеш, Мексика, Філіппіни, Індія, Афганістан і Колумбія.

Нагадаємо, Україна за рік піднялася з 59 на 54 місце в рейтингу конкурентоспроможності країн світу за версією Міжнародного інституту управлінського розвитку в Швейцарії (International Institute for Management Development).

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