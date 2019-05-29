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Україна за рік піднялася на 5 пунктів в рейтингу конкурентоспроможності країн світу

Україна за рік піднялася на 5 пунктів в рейтингу конкурентоспроможності країн світу

Київ • УНН

 • 58279 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Україна за рік піднялася з 59 на 54 місце в рейтингу конкурентоспроможності країн світу за версією Міжнародного інституту управлінського розвитку в Швейцарії (International Institute for Management Development). Про це повідомляє УНН з посиланням на дослідження IIMD.

У рейтингу глобальної конкурентоспроможності, який складається з 1989 року, представлено 63 країни світу. Автори рейтингу оцінюють конкурентоспроможність по 20 параметрах, розділених на чотири категорії (індекси): ефективність економіки, ефективність уряду, ефективність бізнесу та інфраструктура.

Самі параметри, в свою чергу, складаються більш ніж з 300 різноманітних змінних - від внеску у світовий ВВП, цін на бензин і рівня податкових ставок до вартості капіталу, прозорості державної політики та відкритості національної культури для іноземних ідей.

Україна в цьому році наздогнала в рейтингу Словаччину, яка перебуває на 53 місці.

З пострадянських країн найвище в рейтингу знаходиться Литва - на 32 місці. Казахстан - на 34 місці. Слідом за ним на 35-му місці йде Естонія. Росія займає 45-й рядок.

Сінгапур через десять років повернувся на вершину рейтингу найбільш конкурентоспроможних економік світу.

Сполучені Штати надовго на першому місці не затрималися, відкотившись на третю позицію. Другий рядок, як і роком раніше, зайняв Гонконг.

Сінгапуру допомогли розвинена технологічна інфраструктура, кваліфіковані робочі руки, сприятливе законодавство про імміграцію та ефективність при створенні нових підприємств.

У десятці найбільш конкурентоспроможних економік вперше опинилися дві близькосхідні країни - Катар (10 місце) і ОАЕ (5 місце). Ще три роки тому вони перебували, відповідно, на 13-й і 15-й позиціях.

"Тепер ОАЕ посідає перше місце в світі за ефективністю бізнесу, перевершуючи інші економіки в таких областях, як продуктивність праці, цифрова трансформація і підприємництво", - йдеться в релізі IIMD.

США, протримавшись рік на вершині рейтингу, опустилися на третю сходинку. Імпульс, який дала було податкова реформа Дональда Трампа (зниження податків на бізнес), "судячи з усього, вичерпався", пояснює IIMD.

Хоча США утримують перше місце в світі за ефективністю інфраструктури і макроекономічними показниками, конкурентоспроможність американської економіки постраждала через зростання цін на паливо, ослаблення високотехнологічного експорту і коливань курсу долара.

Нагадаємо, за даними рейтингу Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Україна в загальному рейтингу країн за видатками на військові потреби піднялася на 4 позицію та займає 39 місце.

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