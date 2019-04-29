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SIPRI: Україна збільшила витрати на армію

SIPRI: Україна збільшила витрати на армію

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. За даними рейтингу Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Україна в загальному рейтингу країн за видатками на військові потреби піднялася на 4 позицію та займає 39 місце, передає УНН.

"Військові витрати України у 2018 році становили 4,8 млрд доларів. Це на 21% більше у порівнянні з 2017 роком та 53% у порівнянні з 2013 роком - за рік до початку збройного конфлікту в Україні", - йдеться у рейтингу SIPRI.

За даними SIPRI, у 2018 році перше місце зайняли США, які витратили на воєнні витрати 670 млрд доларів, що на 4,6% більше у порівнянні з минулим роком. Друге місце зайняв Китай, його витрати на армію в минулому році склали 250 млн доларів. Також до першої п'ятірки лідерів увійшли Саудівська Аравія, Індія та Франція.

Російська Федерація вперше з 2009 року не потрапила до п’ятірки лідерів за витратами на військові потреби. Вона опинилася на шостому місці.

"Російські військові витрати склали 61,4 мільярда доларів у 2018 році, що становило 88 відсотків військових витрат у Східній Європі", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, Україна опинилася на 12-му місці у топ-25 найбільших експортерів основних видів озброєння у світі.

Нагадаємо, що за даними SIPRI, обсяг міжнародних поставок основних видів звичайних озброєнь у світі у 2014-2018 роках виріс на 7,8% у порівнянні з 2009-2013 роками.

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