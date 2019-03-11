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SIPRI: поставки озброєння у світі за п'ять років зросли на 7,8%

SIPRI: поставки озброєння у світі за п'ять років зросли на 7,8%

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Обсяг міжнародних поставок основних видів звичайних озброєнь у світі у 2014-2018 роках виріс на 7,8% у порівнянні з 2009-2013 роками. Про це свідчать нові дані про постачання зброї, опубліковані Стокгольмським міжнародним інстітутом дослідження проблем миру (SIPRI), передає УНН.

"Обсяг міжнародних поставок основних видів звичайних озброєнь в 2014-2018 виріс на 7,8% в порівнянні з 2009-13 і на 23% в порівнянні з 2004-2008. П'ять найбільших експортерів військової продукції - США, Росія, Франція, Німеччина і Китай - забезпечили 75% сукупного обсягу світового експорту озброєнь в 2014-2018", - йдеться в звіті.

У 2014-18 роках, як повідомляється, поставки зброї на Близький Схід зросли в порівнянні з 2009-2013, у той час як потоки зброї в інші регіони скоротилися.

У 2014-18 експорт зброї з США виріс на 29% у порівнянні з 2009-13. Частка США в загальному обсязі світових поставок озброєнь збільшилася з 30% до 36%. Розрив між двома провідними країнами-експортерами озброєнь також збільшився: у 2014-18 обсяг експортних поставок основних видів озброєнь з США був на 75% вище, ніж з Росії, у той час як у 2009-13 - на 12%. У 2014-18 більше половини (52%) обсягу експорту озброєнь США припадали на Близький Схід.

Директор Програми озброєнь і військових витрат SIPRI Од Флеран зазначив, що за останні п'ять років США постачали зброю як мінімум до 98 країн; ці поставки часто включали в себе сучасне озброєння, таке як бойові літаки, крилаті і балістичні ракети малої дальності і велика кількість керованих бомб.

У 2014-18 обсяг російського експорту озброєнь знизився на 17% у порівнянні з 2009-13, зокрема, через скорочення імпорту озброєнь Індією і Венесуелою.

У 2014-18 Франція збільшила експорт озброєнь на 43%, а Німеччина - на 13%.

У 2014-18 на сукупний обсяг експорту озброєнь з країн-членів Європейського Союзу припадало 27% світового експорту озброєнь.

Китай був п'ятим за величиною експортером зброї в 2014-18. У порівнянні з 2004-2008 китайський експорт озброєнь зріс на 195% в 2009-13. У 2014-18 експорт озброєнь з Китаю збільшився лише на 2,7% у порівнянні з 2009-13. В 2014-18 експорт озброєнь з Ізраїлю, Південної Кореї і Туреччині суттєво зріс - на 60%, 94% і 170% відповідно.

У 2014-18 імпорт зброї державами на Близькому Сході збільшився на 87% у порівнянні з 2009-13 і сягнув 35% світового обсягу імпорту озброєнь. Саудівська Аравія стала найбільшим в світі імпортером зброї в 2014-18, збільшивши обсяг імпорту на 192% у порівнянні з 2009-13. Імпорт зброї Єгиптом, третім за величиною імпортером озброєнь, у 2014-18, потроївся (206%) у порівнянні з 2009-13. Імпорт зброї Ізраїлем (354%), Катаром (225%) та Іраком (139%) також виріс в 2014-18. Однак сирійський імпорт озброєнь впав на 87%.

Нагадаємо, Україна увійшла у топ-25 найбільших експортерів зброї у світі.

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