Украина вошла в топ-25 крупнейших экспортеров оружия в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Украина оказалась на 12-м месте в топ-25 крупнейших экспортеров основных видов вооружения в мире. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные, обнародованные Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI).
Согласно отчету, в 2014-2018 годах Украина сократила экспорт оружия на 47% по сравнению с 2009-2013 годами.
Также в исследовании указано, что импорт оружия в Украине был ограниченным в 2014-2018 годах, несмотря на продолжающийся конфликт, который начался в 2014 году.
Среди основных импортеров оружия из Украины в 2014-2018 годах отмечен Китай, Таиланд и Россия. В то же время относительно последней указано, что "до 2014 года Россия импортировала оружие из Украины и начала импортировать оружие из других европейских стран". "Российская аннексия Крыма в 2014 году положила конец этим торговым отношениям огтносительно оружию", - добавили авторы исследования.
Пять крупнейших экспортеров военной продукции - США, Россия, Франция, Германия и Китай, как отметили в SIPRI, обеспечили 75% совокупного объема мирового экспорта вооружений в 2014-2018 годах.
Напомним, по состоянию на декабрь 2018 года США лидировали на мировом рынке оружия, Россия стала второй.