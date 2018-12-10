SIPRI: США лідирують на світовому ринку зброї, Росія стала другою

$41.400.00
45.840.00
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 5070 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 16087 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 39357 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 76401 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 62878 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76973 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92569 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87125 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 174740 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100765 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.7м/с
53%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 21861 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 9578 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 10488 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 12008 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 19607 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 16087 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 174740 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 331456 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 264842 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 375532 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 39357 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16986 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22182 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27997 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48837 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

SIPRI: США лідирують на світовому ринку зброї, Росія стала другою

Київ • УНН

 • 11474 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Американські компанії збільшили свою частку в загальному обсязі продажів озброєнь у Топ-100, російська військова промисловість на другому місці. Про це сказано в новій доповіді Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI) за 2017 рік, передає УНН.

SIPRI: США лідирують на світовому ринку зброї, Росія стала другою

Згідно з новими даними SIPRI, в 2017-му обсяг продажів озброєнь і військових послуг найбільшими військово-промисловими компаніями SIPRI Топ-100 становив 398,2 млрд дол. У 2017-му загальний обсяг продажів збільшився на 2,5% у порівнянні з 2016-м роком, і на 44% у порівнянні з 2002-м. Зростання обсягу продажів озброєнь і військових послуг у Топ-100 спостерігається третій рік поспіль.

У 2017-му американські компанії продовжили лідирувати у рейтингу Топ-100. Всього у 2017-му в Топ-100 увійшли 42 компанії з США. У 2017-му сукупний обсяг продажів озброєнь американськими компаніями виріс на 2,0% і становив 226,6 млрд дол., або 57% від загального обсягу продажів у рейтингу SIPRI Топ-100. У 2017 році п'ять американських компаній увійшли в десятку найбільших військово-промислових компаній.

"Американські компанії отримують безпосередню вигоду від триваючого попиту міністерства оборони США на озброєння", - зазначив директор Програми озброєнь і військових витрат SIPRI Од Флеран.

Lockheed Martin залишився найбільшим в світі виробником озброєнь в 2017-му, продажу зброї якого становили 44,9 млрд дол.

"Розрив між Lockheed Martin і Boeing - двома найбільшими виробниками озброєнь в світі - збільшився з 11 млрд дол. у 2016-му до 18 млрд дол. у 2017-му", - додав Од Флеран.

Сукупний обсяг продажів озброєнь російськими компаніями становив 9,5% від загального обсягу продажів у рейтингу SIPRI Топ-100. Це зробило Росію другим за величиною виробником озброєнь у рейтингу Топ-100 у 2017-му - з 2002-го цю позицію обіймала Велика Британія.

У 2017-му сукупний обсяг продажів зброї 10 російських компаній, що входять до Топ-100, збільшився на 8,5% і сягнув 37,7 млрд дол.

"З 2011-го спостерігається значне зростання обсягу продажів озброєнь російськими компаніями. Це узгоджується зі збільшеними витратами Росії на закупівлі зброї для модернізації її збройних сил", - зазначив старший науковий співробітник Програми озброєнь і військових витрат SIPRI Сімон Веземан.

У 2017-му одна російська компанія вперше увійшла в десятку найбільших світових військово-промислових компаній у рейтингу SIPRI Топ-100.

"Концерн "Алмаз-Антей", який вже є найбільшою в Росії компанією, що виробляє озброєння, у 2017-му збільшив обсяг продажів озброєнь на 17% до 8,6 млрд дол.", - повідомила молодший науковий співробітник Програми озброєнь і військових витрат SIPRI Олександра Куімова.

Разом з концерном "Алмаз-Антей" три інші російські компанії, що входять до Топ-100, збільшили продажі зброї більш ніж на 15%: Об'єднана Двигунобудівна Корпорація (25%), Високоточні Комплекси (22%) і Корпорація Тактичне Ракетне Озброєння (19%).

У 2017-му сукупний обсяг продажів озброєнь 24 компаній ву Західній Європі, що входять в Топ-100, збільшився на 3,8% до 94,9 млрд дол., що становило 23,8% від загального обсягу продажів Топ-100. У 2017-му Велика Британія залишалася найбільшим виробником зброї в Західній Європі, обсяг продажів якої становив 35,7 млрд дол.

Нагадаємо, за даними SIPRI, США завершили скорочення свого арсеналу міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III в 2017 році.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,572.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,573.87