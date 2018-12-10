SIPRI: США лідирують на світовому ринку зброї, Росія стала другою

Згідно з новими даними SIPRI, в 2017-му обсяг продажів озброєнь і військових послуг найбільшими військово-промисловими компаніями SIPRI Топ-100 становив 398,2 млрд дол. У 2017-му загальний обсяг продажів збільшився на 2,5% у порівнянні з 2016-м роком, і на 44% у порівнянні з 2002-м. Зростання обсягу продажів озброєнь і військових послуг у Топ-100 спостерігається третій рік поспіль.

У 2017-му американські компанії продовжили лідирувати у рейтингу Топ-100. Всього у 2017-му в Топ-100 увійшли 42 компанії з США. У 2017-му сукупний обсяг продажів озброєнь американськими компаніями виріс на 2,0% і становив 226,6 млрд дол., або 57% від загального обсягу продажів у рейтингу SIPRI Топ-100. У 2017 році п'ять американських компаній увійшли в десятку найбільших військово-промислових компаній.

"Американські компанії отримують безпосередню вигоду від триваючого попиту міністерства оборони США на озброєння", - зазначив директор Програми озброєнь і військових витрат SIPRI Од Флеран.

Lockheed Martin залишився найбільшим в світі виробником озброєнь в 2017-му, продажу зброї якого становили 44,9 млрд дол.

"Розрив між Lockheed Martin і Boeing - двома найбільшими виробниками озброєнь в світі - збільшився з 11 млрд дол. у 2016-му до 18 млрд дол. у 2017-му", - додав Од Флеран.

Сукупний обсяг продажів озброєнь російськими компаніями становив 9,5% від загального обсягу продажів у рейтингу SIPRI Топ-100. Це зробило Росію другим за величиною виробником озброєнь у рейтингу Топ-100 у 2017-му - з 2002-го цю позицію обіймала Велика Британія.

У 2017-му сукупний обсяг продажів зброї 10 російських компаній, що входять до Топ-100, збільшився на 8,5% і сягнув 37,7 млрд дол.

"З 2011-го спостерігається значне зростання обсягу продажів озброєнь російськими компаніями. Це узгоджується зі збільшеними витратами Росії на закупівлі зброї для модернізації її збройних сил", - зазначив старший науковий співробітник Програми озброєнь і військових витрат SIPRI Сімон Веземан.

У 2017-му одна російська компанія вперше увійшла в десятку найбільших світових військово-промислових компаній у рейтингу SIPRI Топ-100.

"Концерн "Алмаз-Антей", який вже є найбільшою в Росії компанією, що виробляє озброєння, у 2017-му збільшив обсяг продажів озброєнь на 17% до 8,6 млрд дол.", - повідомила молодший науковий співробітник Програми озброєнь і військових витрат SIPRI Олександра Куімова.

Разом з концерном "Алмаз-Антей" три інші російські компанії, що входять до Топ-100, збільшили продажі зброї більш ніж на 15%: Об'єднана Двигунобудівна Корпорація (25%), Високоточні Комплекси (22%) і Корпорація Тактичне Ракетне Озброєння (19%).

У 2017-му сукупний обсяг продажів озброєнь 24 компаній ву Західній Європі, що входять в Топ-100, збільшився на 3,8% до 94,9 млрд дол., що становило 23,8% від загального обсягу продажів Топ-100. У 2017-му Велика Британія залишалася найбільшим виробником зброї в Західній Європі, обсяг продажів якої становив 35,7 млрд дол.

Нагадаємо, за даними SIPRI, США завершили скорочення свого арсеналу міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III в 2017 році.