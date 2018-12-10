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SIPRI: США лидируют на мировом рынке оружия, Россия стала второй

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Американские компании увеличили свою долю в общем объёме продаж вооружений в Топ-100, российская военная промышленность на втором месте. Об этом сказано в новом докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) за 2017 год, передает УНН.

SIPRI: США лидируют на мировом рынке оружия, Россия стала второй

Согласно новым данным SIPRI, в 2017-м объём продаж вооружений и военных услуг крупнейшими военно-промышленными компаниями SIPRI Топ-100 составил 398,2 млрд долл. В 2017-м общий объём продаж увеличился на 2,5% по сравнению с 2016 годом, и на 44% по сравнению с 2002-м. Рост объёма продаж вооружений и военных услуг в Топ-100 наблюдается третий год подряд.

В 2017 американские компании продолжили лидировать в рейтинге Топ-100. Всего в 2017-м в Топ-100 вошли 42 компании из США. В 2017-м совокупный объём продаж вооружений американскими компаниями вырос на 2,0% и составил 226,6 млрд долл., или 57% от общего объёма продаж в рейтинге SIPRI Топ-100. В 2017 году пять американских компаний вошли в десятку крупнейших военно–промышленных компаний.

"Американские компании получают непосредственную выгоду от продолжающегося спроса министерства обороны США на вооружения", - отметил директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран.

Lockheed Martin остался крупнейшим в мире производителем вооружений в 2017-м, продажи оружия которого составили 44,9 млрд долл.

"Разрыв между Lockheed Martin и Boeing - двумя крупнейшими производителями вооружений в мире - увеличился с 11 млрд долл. в 2016 до 18 млрд долл. в 2017-м", - добавил Од Флеран.

Совокупный объём продаж вооружений российскими компаниями составил 9,5% от общего объёма продаж в рейтинге SIPRI Топ-100. Это сделало Россию вторым по величине производителем вооружений в рейтинге Топ-100 в 2017-м – с 2002-го данную позицию занимала Великобритания.

В 2017 совокупный объём продаж оружия 10 российских компаний, входящих в Топ-100, увеличился на 8,5% и составил 37.7 млрд долл.

"С 2011 наблюдается значительный рост объёма продаж вооружений российскими компаниями. Это согласуется с возросшими расходами России на закупки оружия для модернизации ее вооруженных сил", - отметил старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Симон Веземан.

В 2017 одна российская компания впервые вошла в десятку крупнейших мировых военно-промышленных компаний в рейтинге SIPRI Топ-100.

"Концерн "Алмаз-Антей", который уже является крупнейшей в России компанией, производящей вооружения, в 2017-м увеличил объём продаж вооружений на 17% до 8,6 млрд долл", - сообщила младший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Александра Куимова.

Вместе с концерном "Алмаз-Антей" три другие российские компании, входящие в Топ-100, увеличили продажи оружия более чем на 15%: Объединенная Двигателестроительная Корпорация (25%), Высокоточные Комплексы (22%) и Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение (19 %).

В 2017-м совокупный объём продаж вооружений 24 компаний в Западной Европе, входящих в Топ-100, увеличился на 3,8% до 94,9 млрд долл., что составило 23,8% от общего объёма продаж Топ-100. В 2017-м Великобритания оставалась крупнейшим производителем оружия в Западной Европе, объем продаж которой составил 35,7 млрд долл.

Напомним, по данным SIPRI, США завершили сокращение своего арсенала межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III в 2017 году.

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