Україна увійшла до топ-25 найбільших експортерів зброї у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Україна опинилася на 12-му місці у топ-25 найбільших експортерів основних видів озброєння у світі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані, оприлюднені Стокгольмським міжнародним інститутом досліджень проблем миру (SIPRI).
Відповідно до звіту, у 2014-2018 роках Україна скоротила експорт зброї на 47% у порівнянні з 2009-2013 роками.
Також у дослідженні вказано, що імпорт зброї в Україні був обмеженим у 2014-2018 роках, попри триваючий конфлікт, який почався у 2014 році.
Серед основних імпортерів зброї з України у 2014-2018 роках зазначено Китай, Таїланд та Росію. Водночас щодо останньої вказано, що "до 2014 року Росія імпортувала зброю з України і почала імпортувати зброю з інших європейських країн". "Російська анексія Криму у 2014 році поклала край цим торговим відносинам щодо зброї", - додали автори дослідження.
П'ять найбільших експортерів військової продукції - США, Росія, Франція, Німеччина і Китай, як зазначили у SIPRI, забезпечили 75% сукупного обсягу світового експорту озброєнь у 2014-2018 роках.
Нагадаємо, станом на грудень 2018 року США лідирували на світовому ринку зброї, Росія стала другою.