SIPRI: поставки вооружений в мире за пять лет выросли на 7,8%

"Объём международных поставок основных видов обычных вооружений в 2014–2018 вырос на 7,8% по сравнению с 2009–13 и на 23% по сравнению с 2004-2008. Пять крупнейших экспортёров военной продукции – США, Россия, Франция, Германия и Китай – обеспечили 75% совокупного объёма мирового экспорта вооружений в 2014-2018", - говорится в отчете.

В 2014–18 годах, как сообщается, поставки оружия на Ближний Восток возросли по сравнению с 2009–2013, в то время как потоки оружия в другие регионы сократились.

В 2014–18 экспорт оружия из США вырос на 29% по сравнению с 2009–13. Доля США в общем объёме мировых поставок вооружений увеличилась с 30% до 36%. Разрыв между двумя ведущими странами-экспортёрами вооружений также увеличился: в 2014–18 объём экспортных поставок основных видов вооружений из США был на 75% выше, чем из России, в то время как в 2009–13 – на 12%. В 2014–18 более половины (52%) объёма экспорта вооружений США приходилось на Ближний Восток.

Директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран отметил, что за последние пять лет США поставляли оружие как минимум в 98 стран; эти поставки часто включали в себя современное оружие, такое как боевые самолеты, крылатые и баллистические ракеты малой дальности и большое количество управляемых бомб.

В 2014–18 объём российского экспорта вооружений снизился на 17% по сравнению с 2009–13, в частности, из-за сокращения импорта вооружений Индией и Венесуэлой.

В 2014-18 Франция увеличила экспорт вооружений на 43%, а Германия - на 13%.

В 2014–18 на совокупный объём экспорта вооружений из стран-членов Европейского Союза приходилось 27% мирового экспорта вооружений.

Китай был пятым по величине экспортёром оружия в 2014–18. По сравнению с 2004–2008 китайский экспорт вооружений вырос на 195% в 2009–13. В 2014–18 экспорт вооружений из Китая увеличился лишь на 2,7% по сравнению с 2009–13. В 2014–18 экспорт вооружений из Израиля, Южной Кореи и Турции существенно вырос – на 60%, 94% и 170% соответственно.

В 2014–18 импорт оружия государствами на Ближнем Востоке увеличился на 87% по сравнению с 2009–13 и составил 35% мирового объёма импорта вооружений. Саудовская Аравия стала крупнейшим в мире импортёром оружия в 2014–18, увеличив объём импорта на 192% по сравнению с 2009–13. Импорт оружия Египтом, третьим по величине импортёром вооружений, в 2014–18, утроился (206%) по сравнению с 2009-13. Импорт оружия Израилем (354%), Катаром (225%) и Ираком (139%) также вырос в 2014-18. Однако сирийский импорт вооружений упал на 87%.

Напомним, Украина вошла в топ-25 крупнейших экспортеров оружия в мире.