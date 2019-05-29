Украина разместилась на 42 месте в мире по качеству жизни детей

Для того чтобы преобразовать статистические показатели уровня жизни детей, группа использовала рейтинг "Когда заканчивается детство" (End of Childhood Index), в котором страны мира оцениваются по этому показателю по шкале от 1 до 1000 баллов. Авторы этого рейтинга принимают во внимание факторы, которые приводят к преждевременному завершению детства – к примеру, детскую смертность, браки несовершеннолетних, использование детского труда и ранние беременности.

В прошлом году жизнь детей улучшилась практически во всех странах мира, став самой здоровой и безопасной за всю историю наблюдений.

Согласно отчету, общая ситуация с качеством жизни детей стала лучше в 173 из 176 стран в сравнении с 2000-м годом. Среди несомненных успехов – в нынешнем году мировому сообществу удалось добиться снижения детской смертности на 4,4 миллиона в год, повысить число детей, которые ходят в школу на 115 миллионов, и предотвратить 11 миллонов ранних браков.

Несмотря на то, что африканские страны заняли все нижние десять строчек рейтинга "Когда заканчивается детство", даже на этом континенте эксперты из фонда "Спасем детей" нашли повод для оптимизма. Свыше 70% стран Африки улучшили свои показатели за последние 19 лет на 100 и более баллов. Наибольшего прогресса достигли Сьерра-Леоне, Руанда, Эфиопия и Нигер.

Гораздо меньше поводов для оптимизма авторы рейтинга испытывают в отношении результатов, которых достигли США и Китай. Успехи крупнейших мировых держав в области защиты детей не так очевидны: обе страны получили в рейтинге 941 балл, оказавшись на одном и том же 36 месте.

В США уровень беременности среди девочек-подростков снизился с 2000-го года более чем наполовину, а число учеников, прерывающих свое обучение в школе, сократился почти на две трети. Кроме того, американцам удалось добиться снижения проблем с недостаточностью питания и детскими бракам на треть, а уровень детской смертности снизился на 20%.

Позже всех детство заканчивается у жителей стран, которые традиционно занимают первые строчки в различных рейтингах качества жизни. На первом месте оказался Сингапур, в Топ-10 также вошли Швеция, Финляндия, Норвегия, Словения, Германия, Ирландия, Италия, Южная Корея и Бельгия.

Среди государств, которым удалось добиться особенно поразительных успехов – Бангладеш, Мексика, Филиппины, Индия, Афганистан и Колумбия.

Напомним, Украина за год поднялась с 59 на 54 место в рейтинге конкурентоспособности стран мира по версии Международного института управленческого развития в Швейцарии (International Institute for Management Development).