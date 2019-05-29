Украина разместилась на 42 месте в мире по качеству жизни детей

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 34272 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 54679 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 71594 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 85557 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121883 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111312 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137544 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144605 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130118 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130188 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 90121 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 89424 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 57077 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 87597 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

16:42 • 65028 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 87597 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 121883 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 149037 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 161076 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 219703 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

19:45 • 34272 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 32357 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 57077 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 89424 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 90121 просмотра
Актуальное
Украина разместилась на 42 месте в мире по качеству жизни детей

Украина разместилась на 42 месте в мире по качеству жизни детей

Киев  •  УНН

 • 17402 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Качество жизни детей в Украине улучшилось на 65 пунктов с 867 до 932 баллов. Наша страна разместилась на 42 месте в рейтинге стран мира. Об этом говорится в докладе об условиях жизни детей в мире фонда "Спасем детей", который ежегодно представляется организацией, сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Для того чтобы преобразовать статистические показатели уровня жизни детей, группа использовала рейтинг "Когда заканчивается детство" (End of Childhood Index), в котором страны мира оцениваются по этому показателю по шкале от 1 до 1000 баллов. Авторы этого рейтинга принимают во внимание факторы, которые приводят к преждевременному завершению детства – к примеру, детскую смертность, браки несовершеннолетних, использование детского труда и ранние беременности.

В прошлом году жизнь детей улучшилась практически во всех странах мира, став самой здоровой и безопасной за всю историю наблюдений.

Согласно отчету, общая ситуация с качеством жизни детей стала лучше в 173 из 176 стран в сравнении с 2000-м годом. Среди несомненных успехов – в нынешнем году мировому сообществу удалось добиться снижения детской смертности на 4,4 миллиона в год, повысить число детей, которые ходят в школу на 115 миллионов, и предотвратить 11 миллонов ранних браков.

Несмотря на то, что африканские страны заняли все нижние десять строчек рейтинга "Когда заканчивается детство", даже на этом континенте эксперты из фонда "Спасем детей" нашли повод для оптимизма. Свыше 70% стран Африки улучшили свои показатели за последние 19 лет на 100 и более баллов. Наибольшего прогресса достигли Сьерра-Леоне, Руанда, Эфиопия и Нигер.

Гораздо меньше поводов для оптимизма авторы рейтинга испытывают в отношении результатов, которых достигли США и Китай. Успехи крупнейших мировых держав в области защиты детей не так очевидны: обе страны получили в рейтинге 941 балл, оказавшись на одном и том же 36 месте.

В США уровень беременности среди девочек-подростков снизился с 2000-го года более чем наполовину, а число учеников, прерывающих свое обучение в школе, сократился почти на две трети. Кроме того, американцам удалось добиться снижения проблем с недостаточностью питания и детскими бракам на треть, а уровень детской смертности снизился на 20%.

Позже всех детство заканчивается у жителей стран, которые традиционно занимают первые строчки в различных рейтингах качества жизни. На первом месте оказался Сингапур, в Топ-10 также вошли Швеция, Финляндия, Норвегия, Словения, Германия, Ирландия, Италия, Южная Корея и Бельгия.

Среди государств, которым удалось добиться особенно поразительных успехов – Бангладеш, Мексика, Филиппины, Индия, Афганистан и Колумбия.

Напомним, Украина за год поднялась с 59 на 54 место в рейтинге конкурентоспособности стран мира по версии Международного института управленческого развития в Швейцарии (International Institute for Management Development).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы