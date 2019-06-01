Сьогодні в Україні відзначають День захисту дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Сьогодні на території України відзначають День захисту дітей, який входить у міжнародну програму заходів, присвячених світовому Дню дітей та програмам UNICEF, пише УНН.
Свято встановлено на території України “...На підтримку ініціативи Міністерства України у справах сім’ї та молоді, Всеукраїнського комітету захисту дітей, Національного фонду соціального захисту матерів і дітей „Україна — дітям“ та інших громадських організацій...” відповідно до Указу Президента України від 30 травня 1998 року № 568/98.
Сам день був обраний в листопаді 1949 року у Парижі рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. Вперше “Міжнародний день захисту дітей” відзначався в 1950-му році в 51 країні світу. ООН підтримала цю ініціативу й оголосила захист прав, життя і здоров’я дітей одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності.
Також варто додати, що цими вихідними, 1-2 червня, у зв’язку із заходами до Дня захисту дітей перекриють рух транспорту на Хрещатику.