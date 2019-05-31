Цими вихідними на Хрещатику перекриють рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Цими вихідними, 1-2 червня, у зв’язку із заходами до Дня захисту дітей перекриють рух транспорту на Хрещатику. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Так, Хрещатик буде перекритий 1 червня із 00:00 до 19:00 на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської. При цьому, буде можливість виїзду з вулиці Прорізної через вулицю Хрещатик у напрямку Бессарабської площі.
Також вулиця Хрещатик буде перекритий з 19:00 1 червня до 23:59 2 червня на цій ділянці без можливості виїзду з вулиці Прорізної.
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Нагадаємо, нові назви можуть отримати 6 столичних вулиць.