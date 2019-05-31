На выходных на Крещатике перекроют движение транспорта

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 12919 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 34020 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 54000 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114668 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109411 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136452 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144176 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130012 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130085 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131282 просмотра

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На выходных на Крещатике перекроют движение транспорта

На выходных на Крещатике перекроют движение транспорта

Киев  •  УНН

 • 13302 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. В эти выходные, 1-2 июня, в связи с мероприятиями ко Дню защиты детей перекроют движение транспорта на Крещатике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, Крещатик будет перекрыт 1 июня с 00:00 до 19:00 на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской. При этом, будет возможность выезда с улицы Прорезной через улицу Крещатик в направлении Бессарабской площади.

Также улица Крещатик будет перекрыта с 19:00 1 июня до 23:59 2 июня на этом участке без возможности выезда с улицы Прорезной.

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Напомним, новые названия могут получить 6 столичных улиц.

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