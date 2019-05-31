На выходных на Крещатике перекроют движение транспорта

Так, Крещатик будет перекрыт 1 июня с 00:00 до 19:00 на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской. При этом, будет возможность выезда с улицы Прорезной через улицу Крещатик в направлении Бессарабской площади.

Также улица Крещатик будет перекрыта с 19:00 1 июня до 23:59 2 июня на этом участке без возможности выезда с улицы Прорезной.

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Напомним, новые названия могут получить 6 столичных улиц.