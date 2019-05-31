На выходных на Крещатике перекроют движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В эти выходные, 1-2 июня, в связи с мероприятиями ко Дню защиты детей перекроют движение транспорта на Крещатике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, Крещатик будет перекрыт 1 июня с 00:00 до 19:00 на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской. При этом, будет возможность выезда с улицы Прорезной через улицу Крещатик в направлении Бессарабской площади.
Также улица Крещатик будет перекрыта с 19:00 1 июня до 23:59 2 июня на этом участке без возможности выезда с улицы Прорезной.
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Напомним, новые названия могут получить 6 столичных улиц.