Сегодня в Украине отмечают День защиты детей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Сегодня на территории Украины отмечают День защиты детей, который входит в международную программу мероприятий, посвященных мировому Дню детей и программам UNICEF, пишет УНН.
Праздник установлен на территории Украины “...В поддержку инициативы Министерства Украины по делам семьи и молодежи, Всеукраинского комитета защиты детей, Национального фонда социальной защиты матерей и детей „Украина — детям“ и других общественных организаций...” согласно Указу Президента Украины от 30 мая 1998 года № 568/98.
Сам день был избран в ноябре 1949 года в Париже решением сессии Совета Международной демократической федерации женщин. Впервые “Международный день защиты детей” отмечался в 1950 году в 51 стране мира. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
Также стоит добавить, что в эти выходные, 1-2 июня, в связи с мероприятиями ко Дню защиты детей перекроют движение транспорта на Крещатике.