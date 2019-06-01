Зеленський: давайте залишимо нашим дітям країну, якою вони будуть пишатися
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав залишити українським дітям країну, якою вони будуть пишатися. Про це він написав у Facebook з нагоди Дня захисту дітей, передає УНН.
"Щоб краще розуміти дітей, треба інколи й самому ставати дитиною. Давайте залишимо нашим дітям країну, якою вони будуть пишатися", - написв він.
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Як повідомляв УНН, сьогодні на території України відзначають День захисту дітей, який входить у міжнародну програму заходів, присвячених світовому Дню дітей та програмам UNICEF