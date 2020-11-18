Зеленский ждет начала работы миссии МВФ в Киеве и последующего транша для Украины

“Международный валютный фонд продолжает нас поддерживать. У нас был... прекрасный, предметный разговор (с директором-распорядителем МВФ Кристалина Георгиевой — ред.). Мы продолжаем сотрудничество, мы ждем начала работы миссии МВФ в Киеве, ждем следующего транша для Украины. Это все обязательно будет, а значит, будет финансовая стабильность нашей страны, и нашей экономики”, — рассказал Зеленский.

Напомним, представитель Кабмина в парламенте, народный депутат “Слуги народа” Василий Мокан заявил, что следующий транш от Международного валютного фонда для Украины ожидается в конце 2020 или в начале 2021 года.

Как сообщалось, накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалина Георгиев.