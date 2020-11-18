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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 41840 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 62231 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 74944 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 87968 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112258 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114061 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Зеленский ждет начала работы миссии МВФ в Киеве и последующего транша для Украины

Зеленский ждет начала работы миссии МВФ в Киеве и последующего транша для Украины

Киев  •  УНН

 • 14906 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украина продолжает сотрудничество с Международным валютным фондом и ожидает начала работы миссии МВФ в Киеве и следующего транша для страны. Об этом он рассказал в своем третьем влоге, передает корреспондент УНН.

“Международный валютный фонд продолжает нас поддерживать. У нас был... прекрасный, предметный разговор (с директором-распорядителем МВФ Кристалина Георгиевой — ред.). Мы продолжаем сотрудничество, мы ждем начала работы миссии МВФ в Киеве, ждем следующего транша для Украины. Это все обязательно будет, а значит, будет финансовая стабильность нашей страны, и нашей экономики”, — рассказал Зеленский.

Напомним, представитель Кабмина в парламенте, народный депутат “Слуги народа” Василий Мокан заявил, что следующий транш от Международного валютного фонда для Украины ожидается в конце 2020 или в начале 2021 года.

Как сообщалось, накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалина Георгиев.

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