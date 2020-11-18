Зеленський чекає початку роботи місії МВФ в Києві та наступного траншу для України

“Міжнародний валютний фонд продовжує нас підтримувати. У нас була...прекрасна, предметна розмова (з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою - ред). Ми продовжуємо співпрацю, ми чекаємо початку роботи місії МВФ у Києві, чекаємо наступного траншу для України. Це все обов’язково буде, а значить, буде фінансова стабільність нашої країни, і нашої економіки”, — розповів Зеленський.

Нагадаємо, представник Кабміну в парламенті, народний депутат “Слуги народу” Василь Мокан заявив, що наступний транш від Міжнародного валютного фонду для України очікується в кінці 2020 або на початку 2021 року.

Як повідомлялося, напередодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою.