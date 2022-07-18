Зеленский анонсировал кадровые изменения среди чиновников СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения среди чиновников СБУ. Об этом информирует УНН.
Детали
Зеленский сообщил, что о важной новости по Службе безопасности Украины. В ведомстве проходит кадровая ревизия Службы.
Цитата
"Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи – неудовлетворительные результаты работы.
Напомним
Зеленский отстранил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова.