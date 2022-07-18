Зеленський анонсував кадрові зміни серед посадовців СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни серед посадовців СБУ. Про це інформує УНН.
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Зеленський повідомив, що про важливу новину щодо Служби безпеки України. У відомстві відбувається кадрова ревізія Служби.
Цитата
"Вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі – незадовільні результати роботи.
Нагадаємо
Зеленський відсторонив генпрокурора Венедіктову та голову СБУ Баканова.