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Зеленский убежден в дипломатическом разрешении войны и объяснил почему

Киев • УНН

 • 5108 просмотра

Зеленский заявил, что война закончится дипломатическим путем, поскольку путин не может оккупировать всю Украину, а у Украины не хватает сил на полную деоккупацию. Украина не признает оккупированные территории российскими.

Зеленский убежден в дипломатическом разрешении войны и объяснил почему

Российский диктатор владимир путин не может оккупировать всю Украину, а украинской стороне не хватает сил деоккупировать все, поэтому эта война закончится дипломатическим путем. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью CBS News, передает УНН.  

Сегодня (победа это – ред.) безусловно не потерять наш суверенитет и нашу независимость. Мы все равно вернем все свое, что мы не теряли, а россияне забрали у нас, временно оккупировали территории. Я понимаю, что это большая сложность, историческая сложность, исторический вызов. Все вернется, желательно, чтобы дипломатическим путем, безусловно не хочется терять людей. Вернуть людей невозможно, это безвозвратные потери. Это количество военных, гражданских, детей, взрослых. В любом формате окончания войны этот момент никто не простит

- - сказал Зеленский.

Зеленский также заявил о дипломатическом разрешении войны.

Безусловно будут переговоры, безусловно они будут разные, и трехсторонние, и двусторонние, разные форматы будут, мы дойдем до дипломатического решения этой войны, потому что путин не может нас оккупировать, а нам не хватает сил деоккупировать все и это понятная ситуация на сегодня. Поэтому дипломатически эта война закончится

- отметил Зеленский.

Кроме того, Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина не признает оккупированные территории российскими.

Мы не признаем территории российскими, те которые временно оккупированы. Они будут давить на нас, и через США, и через некоторых партнеров. Они будут хотеть, чтобы мы признали, мы не признаем это. Мы вернем. Когда, как, я не могу сегодня сказать, но это цель

- заявил Зеленский.

Зеленский: без решительных действий война может выйти за пределы Украины14.04.25, 04:08 • 3872 просмотра

Дополнение

Владимир Зеленский сообщал, что приветствовал бы президента США Дональда Трампа в Украине, чтобы тот мог "понять, что здесь происходит".

Зеленский ранее заявлял, что Украина во время будущих переговоров о завершении войны не признает российскими оккупированные территории и не согласится на уменьшение армии.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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