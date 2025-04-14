Зеленський переконаний у дипломатичному вирішенні війни та пояснив чому

Російський диктатор володимир путін не може окупувати всю Україну, а українській стороні не вистачає сил деокупувати все, тому ця війна закінчиться дипломатичним шляхом. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News, передає УНН.

Сьогодні (перемога це – ред.)безумовно не втратити наш суверенітет та нашу незалежність. Ми все одно повернемо все своє, що ми не втрачали, а росіяни забрали у нас, тимчасово окупували території. Я розумію, що це велика складність, історична складність, історичний виклик. Все повернеться, бажано, щоб дипломатичним шляхом, безумовно не хочеться втрачати людей. Повернути людей неможливо, це безповоротні втрати. Це кількість військових, цивільних, дітей, дорослих. В будь-якому форматі закінчення війни цей момент ніхто не пробачить - - сказав Зеленський.

Зеленський також заявив про дипломатичне вирішення війни.

Безумовно будуть перемовини, безумовно вони будуть різні, і тристоронні, і двосторонні, різні формати будуть, ми дійдемо до дипломатичного вирішення цієї війни, тому що путін не може нас окупувати, а нам не вистачає сил деокупувати все й це зрозуміла ситуація на сьогодні. Тому дипломатично ця війна закінчиться - зазначив Зеленський.

Окрім того, Президент вкотре наголосив, що Україна не визнає окуповані території російськими.

Ми не визнаємо території російськими, ті які тимчасово окуповані. Вони будуть тиснути на нас, і через США, і через деяких партнерів. Вони будуть хотіти, щоб ми визнали, ми не визнаємо це. Ми повернемо. Коли, як, я не можу сьогодні сказати, але це ціль - заявив Зеленський.

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Доповнення

Володимир Зеленський повідомляв, що вітав би президента США Дональда Трампа в Україні, щоб той міг "зрозуміти, що тут відбувається".

Зеленський раніше заявляв, що Україна під час майбутніх переговорів про завершення війни не визнає російськими окуповані території та не погодиться на зменшення армії.