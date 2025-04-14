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Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Зеленський переконаний у дипломатичному вирішенні війни та пояснив чому

Київ • УНН

 • 5378 перегляди

Зеленський заявив, що війна закінчиться дипломатичним шляхом, оскільки путін не може окупувати всю Україну, а в України не вистачає сил на повну деокупацію. Україна не визнає окуповані території російськими.

Зеленський переконаний у дипломатичному вирішенні війни та пояснив чому

Російський диктатор володимир путін не може окупувати всю Україну, а українській стороні не вистачає сил деокупувати все, тому ця війна закінчиться дипломатичним шляхом. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News, передає УНН.  

Сьогодні (перемога це – ред.)безумовно не втратити наш суверенітет та нашу незалежність. Ми все одно повернемо все своє, що ми не втрачали, а росіяни забрали у нас, тимчасово окупували території. Я розумію, що це велика складність, історична складність, історичний виклик. Все повернеться, бажано, щоб дипломатичним шляхом, безумовно не хочеться втрачати людей. Повернути людей неможливо, це безповоротні втрати. Це кількість військових, цивільних, дітей, дорослих. В будь-якому форматі закінчення війни цей момент ніхто не пробачить

- - сказав Зеленський.

Зеленський також заявив про дипломатичне вирішення війни.

Безумовно будуть перемовини, безумовно вони будуть різні, і тристоронні, і двосторонні, різні формати будуть, ми дійдемо до дипломатичного вирішення цієї війни, тому що путін не може нас окупувати, а нам не вистачає сил деокупувати все й це зрозуміла ситуація на сьогодні. Тому дипломатично ця війна закінчиться

- зазначив Зеленський.

Окрім того, Президент вкотре наголосив, що Україна не визнає окуповані території російськими.

Ми не визнаємо території російськими, ті які тимчасово окуповані. Вони будуть тиснути на нас, і через США, і через деяких партнерів. Вони будуть хотіти, щоб ми визнали, ми не визнаємо це. Ми повернемо. Коли, як, я не можу сьогодні сказати, але це ціль

- заявив Зеленський.

Зеленський: без рішучих дій війна може вийти за межі України14.04.25, 04:08 • 3991 перегляд

Доповнення

Володимир Зеленський повідомляв, що вітав би президента США Дональда Трампа в Україні, щоб той міг "зрозуміти, що тут відбувається".

Зеленський раніше заявляв, що Україна під час майбутніх переговорів про завершення війни не визнає російськими окуповані території та не погодиться на зменшення армії.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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