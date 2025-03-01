Зеленский заявил, что украинцы «готовы к миру», однако нужны «гарантии безопасности»
Киев • УНН
Президент не согласился с утверждением Трампа о том, что Украина хочет «бороться, бороться, бороться».
Президент Владимир Зеленский опроверг заявление Дональда Трампа о том, что Украина хочет «только воевать». Он подчеркнул, что украинцы хотят справедливого мира, но нуждаются в гарантиях безопасности. Об этом Зеленский отметил в интервью Fox News, передает УНН.
Ведущий Брет Байер показал Зеленскому ролик, на котором Трамп разговаривает с журналистами через несколько часов после встречи, говоря им, что Зеленский просто хочет «бороться, бороться, бороться». В ответ Зеленский заявил, что не согласен.
Украинцы «готовы к миру» подчеркнул Президент, добавляя, что именно поэтому он приехал в Белый дом с визитом, но указал, что стране нужны «гарантии безопасности».
Я не могу просто сказать «стоп». Мы хотим справедливого и прочного мира