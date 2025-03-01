Зеленський заявив, що українці "готові до миру", однак потрібні "гарантії безпеки"
Київ • УНН
Президент не погодився із твердженням Трампа про те, що Україна хоче "боротися, боротися, боротися".
Президент Володимир Зеленський заперечив заяву Дональда Трампа про те, що Україна хоче "лише воювати". Він наголосив, що українці прагнуть справедливого миру, але потребують гарантій безпеки. Про це Зеленський зазначив у інтервʼю Fox News, передає УНН.
Ведучий Брет Баєр показав Зеленському ролик, на якому Трамп розмовляє з журналістами через кілька годин після зустрічі, кажучи їм, що Зеленський просто хоче "боротися, боротися, боротися". У відповідь Зеленський заявив, що не згоден.
Українці "готові до миру" нагосив Президент, додаючи, що саме тому він приїхав до Білого дому з візитом, але вказав, що країні потрібні "гарантії безпеки".
Я не можу просто сказати "стоп". Ми хочемо справедливого і тривалого миру