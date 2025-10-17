Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "глубоких взаимопониманиях" с президентом США Дональдом Трампом. Трамп детально осведомлен об обстоятельствах на поле боя и ситуации на линии фронта.
Детали
Президент Трамп и я имеем важные разговоры, глубокие взаимопонимания. Мне кажется, что это именно так. Я знаю, что президент хорошо осведомлен об обстоятельствах на поле боя. Он знает, что происходит на линии фронта. Очень детально, подробно он знает
Напомним
В пятницу, 17 октября, Президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил Дональд Трамп.
Также УНН сообщал, что Зеленский намерен предложить Трампу хранить сжиженный природный газ США в украинских газохранилищах.
На днях Дональд Трамп призвал российского диктатора Путина прекратить войну в Украине.