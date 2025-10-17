Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив про "глибокі порозуміння" з президентом США Дональдом Трампом. Трамп детально обізнаний з обставинами на полі бою та ситуацією на лінії фронту.
Деталі
Президент Трамп і я маємо важливі розмови, глибокі порозуміння. Мені здається, що це саме так. Я знаю, що президент добре обізнаний із обставинами на полі бою. Він знає, що діється на лінії фронту. Дуже детально, докладно він знає
Нагадаємо
У п’ятницю, 17 жовтня, Президент Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів Дональд Трамп.
Також УНН повідомляв, що Зеленський має намір запропонувати Трампу зберігати скраплений природний газ США в українських газосховищах.
Днями Дональд Трамп закликав російського диктатора путіна припинити війну в Україні.