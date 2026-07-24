Зеленский заявил, что США не просто помогли Украине, а оплатили "стену", которая сдерживает россию

Президент Владимир Зеленский заявил, что американская помощь Украине стала вкладом в сдерживание российской экспансии, а не только поддержкой Киева. Об этом он сказал в интервью Лори Лумер, передает УНН.

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По словам Президента, помощь США позволила Украине выполнить роль форпоста, сдерживающего россию.

Вы заплатили за эту стену. Именно поэтому россия не может снова создать Советский Союз - сказал Зеленский.

Он добавил, что речь идет не только о демократических ценностях, но и о практической безопасности Соединенных Штатов.

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