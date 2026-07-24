Зеленский заявил, что США не просто помогли Украине, а оплатили "стену", которая сдерживает россию
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что американская помощь позволила сдержать российскую экспансию. Он подчеркнул, что это вклад в безопасность США, а не только поддержка Киева.
Президент Владимир Зеленский заявил, что американская помощь Украине стала вкладом в сдерживание российской экспансии, а не только поддержкой Киева. Об этом он сказал в интервью Лори Лумер, передает УНН.
Детали
По словам Президента, помощь США позволила Украине выполнить роль форпоста, сдерживающего россию.
Вы заплатили за эту стену. Именно поэтому россия не может снова создать Советский Союз
Он добавил, что речь идет не только о демократических ценностях, но и о практической безопасности Соединенных Штатов.
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