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Зеленский заявил, что США не просто помогли Украине, а оплатили "стену", которая сдерживает россию

Киев • УНН

 • 920 просмотра

Президент Украины заявил, что американская помощь позволила сдержать российскую экспансию. Он подчеркнул, что это вклад в безопасность США, а не только поддержка Киева.

Зеленский заявил, что США не просто помогли Украине, а оплатили "стену", которая сдерживает россию

Президент Владимир Зеленский заявил, что американская помощь Украине стала вкладом в сдерживание российской экспансии, а не только поддержкой Киева. Об этом он сказал в интервью Лори Лумер, передает УНН.

Детали

По словам Президента, помощь США позволила Украине выполнить роль форпоста, сдерживающего россию.

Вы заплатили за эту стену. Именно поэтому россия не может снова создать Советский Союз

- сказал Зеленский.

Он добавил, что речь идет не только о демократических ценностях, но и о практической безопасности Соединенных Штатов.

Трамп осознал, кто на самом деле не хочет завершения войны в Украине - Зеленский24.07.26, 19:02 • 1756 просмотров

Андрей Тимощенков

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Украина