Зеленский ввел новые санкции против коллаборационистов и поддерживающих авиацию РФ

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 1 сентября, ввел санкции СНБО против коллаборационистов, а также фирм и людей, которые причастны к обеспечению работы авиационной инфраструктуры России. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, передает УНН.

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«Сегодня я подписал несколько новых санкционных решений - санкции СНБО. Почти 150 субъектов - юридических и физических лиц, которые обеспечивают работу авиационной инфраструктуры России», - рассказал Зеленский.

Еще один санкционный пакет касается коллаборационистов.

«Санкции против тех, кто выбрал работать на зло - на войну. И задача для всех представителей Украины - делать все, чтобы украинские санкции были синхронизированы с мировыми», - подытожил глава государства.

Эти указы и решения СНБО еще не опубликованы.

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