Зеленський ввів нові санкції проти колаборантів та підтримувачів авіації РФ
Київ • УНН
Президент України підписав санкційні рішення РНБО проти майже 150 суб'єктів, пов'язаних з авіаційною інфраструктурою Росії. Також введено санкції проти колаборантів.
Президент Володимир Зеленський у неділю, 1 вересня, ввів санкції РНБО проти колаборантів, а також фірм та людей, які причетні до забезпечення роботи авіаційної інфраструктури Росії. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, передає УНН.
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"Сьогодні я підписав кілька нових санкційних рішень – санкції РНБО. Майже 150 суб’єктів – юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії", - розповів Зеленський.
Ще один санкційний пакет стосується колаборантів.
"Санкції проти тих, хто обрав працювати на зло – на війну. І завдання для всіх представників України – робити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими", – підсумував глава держави.
Ці укази та рішення РНБО ще не опубліковані.
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