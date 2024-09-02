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Зеленський ввів нові санкції проти колаборантів та підтримувачів авіації РФ

Зеленський ввів нові санкції проти колаборантів та підтримувачів авіації РФ

Київ • УНН

 • 106716 перегляди

Президент України підписав санкційні рішення РНБО проти майже 150 суб'єктів, пов'язаних з авіаційною інфраструктурою Росії. Також введено санкції проти колаборантів.

Президент Володимир Зеленський у неділю, 1 вересня, ввів санкції РНБО проти колаборантів, а також фірм та людей, які причетні до забезпечення роботи авіаційної інфраструктури Росії. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні я підписав кілька нових санкційних рішень – санкції РНБО. Майже 150 суб’єктів – юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії", - розповів Зеленський.

Ще один санкційний пакет стосується колаборантів.

"Санкції проти тих, хто обрав працювати на зло – на війну. І завдання для всіх представників України – робити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими", – підсумував глава держави.

Ці укази та рішення РНБО ще не опубліковані.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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